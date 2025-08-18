El AMCO lanzó una nueva campaña de socios

Días atrás, la nueva Comisión Directiva del Automóvil Moto Club de Olavarría oficializó el lanzamiento de una nueva campaña de socios.

La campaña del AMCO apunta a sumar socios que contribuyan al mantenimiento, mejora y proyección del autódromo “Hermanos Emiliozzi” tratando de evitar el estado de desuso y abandono.

El escenario, emblema regional, ha sido desde su inauguración espacio predilecto para competencias a nivel zonal como nacional.

El equipo de trabajo que lidera Michael Boccagni busca que los nuevos socios, no solo abonen una cuota, sino que formen parte activa de la institución que también forma parte de la Unión de Clubes, pero además con su pago contribuyen a mantener en condiciones el autódromo y sus instalaciones, garantizar la realización de pruebas, entrenamientos y carreras, respaldar la organización de eventos y actividades y sostener la infraestructura, el personal y los servicios necesarios para que el club funcione todos los días.

Además, aseguran, “quienes se asocien contarán con beneficios exclusivos, como participación en actividades institucionales, descuentos en negocios de la comunidad, entre otros”.