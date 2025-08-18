Este jueves se realizará la reinauguración del Museo de la Estación de Sierras Bayas

El Municipio invitó a toda la comunidad a participar de la inauguración de la nueva muestra permanente en el Museo de la Estación de Sierras Bayas este jueves a las 15 en el marco de la reapertura y puesta en valor del espacio.

Según detallaron desde la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio Cultural, el proyecto nació en el marco del 30° aniversario del Museo -cumplido el 20 de octubre de 2024- y es fruto de un extenso trabajo interdisciplinario que integró las capacidades del Instituto de Investigaciones Antropológicas del Municipio de Olavarría (IIAO), investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, la Asociación Civil Paisaje Cultural Minero Sierras Bayas, la Delegación Municipal de Sierras Bayas y la Dirección de Patrimonio Cultural a través de sus equipos de conservación en museos, montaje y equipo educativo. Este proyecto además cuenta con el valioso aporte de vecinos y vecinas de la localidad.

"Los ejes de la exposición reflejan el deseo de vecinos y vecinas de la localidad que pudieron expresar, en diversos talleres comunitarios y reuniones, los aspectos identitarios en los que se sienten representados", indicó el Municipio.

La muestra recorre la historia geológica, arqueológica, social, productiva y cultural de Sierras Bayas, desde la formación del sistema serrano de Tandilia —uno de los más antiguos del planeta— hasta el presente, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de la localidad.

La muestra tendrá cuatro salas permanentes y una con muestras temporales que irán rotando cada 3 meses.

Pueblos originarios y colección geológica

Identidad minera: Caleras, canteras y fábricas

Vida social de la comunidad en torno a la identidad obrera

El ferrocarril en el crecimiento económico y la integración regional

100 años de la fábrica de explosivos Dieterle

Con un guión museográfico que combina recursos gráficos, objetos patrimoniales y testimonios orales, la propuesta busca transmitir, con rigor histórico y sensibilidad social, la riqueza cultural de Sierras Bayas y su importancia en la historia productiva y social de la provincia de Buenos Aires. La muestra ofrece a las escuelas un dossier educativo para acompañar y enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Previo al montaje, se reacondicionaron las salas, refaccionando paredes y aberturas, los pisos de madera recibieron un tratamiento intenso de limpieza y conservación y se renovó la pintura del espacio junto a personal de la Delegación municipal de Sierras Bayas y de la Dirección de mantenimiento del municipio. En una segunda etapa del proyecto se contempla el reacondicionamiento del aula taller para uso de talleres abiertos a toda la comunidad en articulación con las escuelas municipales.

En el marco de la inauguración el próximo jueves se ofrecerán talleres, música, visitas guiadas y actividades especiales para disfrutar en familia.

Se invita a toda la comunidad, instituciones educativas y organizaciones culturales a conocer esta muestra que celebra la memoria colectiva y promueve la preservación del patrimonio local.

Se agradece profundamente a todos y todas los/as empleado/as municipales que hicieron posible esta puesta en valor del museo.

Horarios de visita: miércoles, jueves y viernes, de 9 a 15 horas, sábados y domingos de 15 a 18 horas. Lugar: Museo de la Estación de Sierras Bayas, Avenida San Martín al 2000. Turnos para visitas guiadas al: museoestacionsb@gmail.com o al teléfono (2284) 4260043.