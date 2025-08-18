Conversatorio con la artista Angú Vázquez en el Centro Cultural “San José” | Infoeme
Conversatorio con la artista Angú Vázquez en el Centro Cultural “San José”

El encuentro será el próximo sábado 23 de agosto, a las 15:30, en Sala 1.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a participar del conversatorio con la artista Angú Vázquez en el marco de su muestra Sudestada, que se expone en el Centro Cultural Municipal “San José”.

El encuentro será el próximo sábado 23 de agosto, a las 15:30, en Sala 1. En la oportunidad, la artista oriunda de Capital Federal compartirá su proceso creativo, influencias y técnicas utilizadas en sus obras.

La actividad propone un espacio para el diálogo, donde se podrán hacer preguntas, comentar y establecer una conexión más directa con el artista y su trabajo.

