Tránsito interrumpido hasta el mediodía por obras en la galería de calle Vicente López

El Municipio informó que en la mañana de este lunes la circulación será interrumpida en el tramo céntrico de la calle Vicente López debido a la realización de obras por parte de una firma privada en una tradicional galería ubicada sobre dicha arteria al 2800.

Según explicaron desde la subsecretaría de Protección Ciudadana, la medida preventiva se aplicará en Vicente López y General Paz y en Alsina y San Martín hasta las 12 de este lunes.

"Se contará con personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana reorganizando la circulación. En ese sentido, se añadió que las personas que han dejado el auto estacionado podrán retirarlo sin ningún inconveniente. El objetivo es no contar con circulación vehicular mientras se ejecutan los trabajos", indicaron.