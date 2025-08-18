Tránsito interrumpido hasta el mediodía por obras en la galería de calle Vicente López | Infoeme
Lunes 18 de Agosto 2025 - 11:52hs
12°
Lunes 18 de Agosto 2025 - 11:52hs
Olavarría
12°
Infoeme
 comunidad
 Protección ciudadana
 18 de Agosto de 2025 | 09:32

Tránsito interrumpido hasta el mediodía por obras en la galería de calle Vicente López

Habrá dos cortes en la zona debido al trabajo con vehículos de gran porte de una empresa privada. 

Imagen Ilustrativa.

El Municipio informó que en la mañana de este lunes la circulación será interrumpida en el tramo céntrico de la calle Vicente López debido a la realización de obras por parte de una firma privada en una tradicional galería ubicada sobre dicha arteria al 2800.

Según explicaron desde la subsecretaría de Protección Ciudadana, la medida preventiva se aplicará en Vicente López y General Paz y en Alsina y San Martín hasta las 12 de este lunes. 

"Se contará con personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana reorganizando la circulación. En ese sentido, se añadió que las personas que han dejado el auto estacionado podrán retirarlo sin ningún inconveniente. El objetivo es no contar con circulación vehicular mientras se ejecutan los trabajos", indicaron.

 

