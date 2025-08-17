Chingotto, bronce en una nueva fecha de la Pro Pádel League

Federico Chingotto y Agustín Torre fueron parte de un nuevo encuentro de la Liga de Pádel que tuvo su programación en México y el “Súper Ratón” logró subirse al podio con el Miami Pádel.

El Domo del CODE de Guadalajara albergó la continuidad de la Pro Pádel League y fue con la presencia de Federico Chingotto como parte del equipo Miami y de Agustín Torre que integró el equipo Olas de Cancún.

Durante los días de competencias, el integrante del Miami Pádel logró llegar al duelo por la medalla de bronce, mientras que el radicado en México se despidió en la Fase de Grupos.

Agustín Torre y Alex Ruiz perdieron ante Lucas Bergamini y Axel Chozas por 7/6 y 7/6 en la única presentación del deportista olavarriense.

Por otro lado, Chingotto y Alonso ganaron a Ivanxo Ramírez y Alberto Trabanco por 2/6, 6/3 y 7/10 y luego se impusieron a Andrés Lancha y Juan Rubini por 6/7, 6/4 y 10/5.

Ya en la jornada del domingo, Federico Chingotto junto a Eduardo Alonso enfrentaron al equipo New York de Juan Tello y Lucas Campagnolo lograron la medalla de bronce al imponerse 6/4, 4/6 y 7/10.