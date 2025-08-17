Los resultados de Veteranos: Mariano Moreno ganó en +56

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo una nueva instancia de definiciones y fue con la consagración de Mariano Moreno en la división mayor.

En el complejo del Club La Candela, se vivieron momentos de buen fútbol y emociones ya que se jugó la Final de Play-Off +56 donde Mariano Moreno se consagró campeón del primer torneo del año.

También, en el mismo escenario y ante un buen marco de público, se disputaron los encuentros de las Semifinales +42.

Los resultados:

+42:

Loma Negra 3 (Pellejero Juan, Landoni Marcelo, Mendía José) – 2 (Martin Fernando, Ríos Carlos) Hinojo

Ferro Sénior 2 (Miramón Guido -2-) – 1 (Silveri Alberto) Molino Viejo

+56:

Mariano Moreno 1 (Sandro González) – 0 Independiente