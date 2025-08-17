Los resultados de Veteranos: Mariano Moreno ganó en +56 | Infoeme
Domingo 17 de Agosto 2025 - 14:27hs
Domingo 17 de Agosto 2025 - 14:27hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Veteranos
 - 17 de Agosto de 2025 | 13:49

Los resultados de Veteranos: Mariano Moreno ganó en +56

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que siguen adelante con la definición del Torneo Apertura.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo una nueva instancia de definiciones y fue con la consagración de Mariano Moreno en la división mayor.

 

En el complejo del Club La Candela, se vivieron momentos de buen fútbol y emociones ya que se jugó la Final de Play-Off +56 donde Mariano Moreno se consagró campeón del primer torneo del año.

 

También, en el mismo escenario y ante un buen marco de público, se disputaron los encuentros de las Semifinales +42.

 

Los resultados:

+42:

Loma Negra 3 (Pellejero Juan, Landoni Marcelo, Mendía José) – 2 (Martin Fernando, Ríos Carlos) Hinojo

Ferro Sénior 2 (Miramón Guido -2-) – 1 (Silveri Alberto) Molino Viejo

+56:

Mariano Moreno 1 (Sandro González) – 0 Independiente 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME