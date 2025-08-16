Loma Negra tiene nuevo arquero: llegó Lucas Real | Infoeme
Loma Negra tiene nuevo arquero: llegó Lucas Real

Lucas Real es nuevo refuerzo de Loma Negra y ya entrena a las órdenes de Nicolás Rosales.

De cara a la continuidad del segundo semestre, Loma Negra anunció la llegada de una nueva cara nueva y confirmó a su nuevo arquero.

 

Lucas Real tiene 24 años y nació en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe y ya llegó a sumarse a los entrenamientos del “Celeste” que lidera Nicolás Rosales.

 

El arquero, surgido en Unión de Santa Fe llega proveniente de Sportivo Desamparados de San Juan, histórico club del noroeste del país, donde fue pieza clave para el equipo que disputó la final del último Torneo Regional Federal Amateur.

 

Además, supo vestir los colores de J.J. Urquiza cuando el equipo de Buenos Aires militaba en la B Metropolitana.

 

Fuente: Prensa Loma Negra

 

