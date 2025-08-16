Ajedrez: jugaron otra fecha del Clasificatorio Sénior y arrancó en Cuarta Categoría | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 18:30hs
10°
Sabado 16 de Agosto 2025 - 18:30hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 - 16 de Agosto de 2025 | 17:32

Ajedrez: jugaron otra fecha del Clasificatorio Sénior y arrancó en Cuarta Categoría

El ajedrez local no detiene su actividad y en el transcurso de la semana, prosiguió el Torneo Clasificatorio Sénior y dio comienzo el Torneo Oficial de Cuarta Categoría.

La Federación de Ajedrez de Olavarría sigue adelante con su calendario y fue con actividad en la sede del Club Social.

 

El pasado lunes, se dio inicio al Torneo de Cuarta Categoría se juega por sistema suizo a siete rondas con un ritmo de juego de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida y cuenta con la participación de 10 jugadores, en su mayoría provenientes de las Escuelas Municipales de Ajedrez.

 

Por otro lado, el Clasificatorio Sénior cumplió su tercer fecha con el empate entre Gustavo Bourgeois y Eduardo Costilla. Llegados al ecuador de la competencia, Costilla lidera la clasificación con 1,5 puntos (+1,=2); seguido por Bourgeois con 1 (=2) e Iglesias con 0,5 (=1,-1).

 

En la cuarta ronda Gustavo Bourgeois conducirá las piezas blancas contra Iglesias, en la vuelta del cruce de la primera jornada donde habían empatado.

 

Fuente: prensa F.A.O.

 

