Vóley: “Las Panteritas” jugarán por el 7° puesto

“Las Panteritas”, con Routaboul como parte del plantel, sumaron su segunda derrota en Indonesia donde se lleva a cabo el Mundial U21 y jugarán por el 7° puesto.

La Selección Argentina cayeron ante China, por 3 a 1, y por lo tanto sólo les quedará pelear por quedarse con el séptimo puesto. Fue con parciales de 25-12, 22-25, 25-21 y 25-22.

Paloma Routaboul tuvo su mejor aporte en el combinado “albiceleste” con 10 puntos que la transformaron en la segunda máxima anotadora.

Argentina, que hizo una fase regular impecable, cerrará su participación mundialista jugando por el séptimo lugar frente a Turquía que perdió con Polonia por 3 a 2.