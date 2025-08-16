Vóley: “Las Panteritas” jugarán por el 7° puesto | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025
Olavarría
 deportes
 Vóley
 16 de Agosto de 2025

Vóley: “Las Panteritas” jugarán por el 7° puesto

El Campeonato Mundial U21 de Vóley está llegando a su fin y en la Reclasificación, la Selección Argentina sumó una nueva derrota e irá por el 7° puesto.

Foto: FIVB

“Las Panteritas”, con Routaboul como parte del plantel, sumaron su segunda derrota en Indonesia donde se lleva a cabo el Mundial U21 y jugarán por el 7° puesto.

 

La Selección Argentina cayeron ante China, por 3 a 1, y por lo tanto sólo les quedará pelear por quedarse con el séptimo puesto. Fue con parciales de 25-12, 22-25, 25-21 y 25-22.

 

Paloma Routaboul tuvo su mejor aporte en el combinado “albiceleste” con 10 puntos que la transformaron en la segunda máxima anotadora.

 

Argentina, que hizo una fase regular impecable, cerrará su participación mundialista jugando por el séptimo lugar frente a Turquía que perdió con Polonia por 3 a 2.

 

