Natación: las menores en Laprida y los Máster, en Parque Roca

Entre sábado y domingo, nadadores y nadadoras de Estudiantes representaron de la mejor forma a la entidad en diferentes competencias.

Por un lado, el equipo Máster del "Bataraz" dijo presente en el Open Master de Parque Roca. Lucas Marmouget y Alejandro Merlo compitieron en diversas pruebas y categorías durante el fin de semana con buenos resultados.

Por otro lado, hubo gran actuación en la 4° fecha de la Liga Regional en la que se presentó el equipo juvenil del club olavarriense. Fueron diez deportistas que se presentaron en Laprida con destacadas actuaciones individuales y en relevos.

Los resultados:

Máster:

Sábado:

Lucas Marmouget (30-34 años):

7° en 400mts estilo libre y 7° en 50mts estilo espalda.

Alejandro Merlo (45-49 años):

50mts estilo libre con clasificación a la Gold Race

4° en 100mts estilo pecho.

Domingo:

Lucas Marmouget (30-34 años):

9° en 100mts estilo libre.

Alejandro Merlo (45-49 años):

5° en la Gold Race 50mts libres

5° en 100mts estilo libre.

Liga Regional:

Individuales:

Pacifica Cataldi: 3° en 25 mts libre Pre-Infantil A y 12° en 25 mts pecho Pre-Infantil A.

Sol Sentenac: 3° en 25 mts libre Pre-Infantil B y 6° en 25 mts pecho Pre-Infantil B.

Emilia Zimmerman: 6° en 50 mts libre Infantil Libre y 8° en 100 mts combinados Infantil Libre.

Martina Barone: 1° en 50 mts libre Infantil Promocional y 1° en 100 mts combinados Infantil Promocional.

Noah Pérez Merlo: 9° en 50 mts libre Infantil Libre y 13° en 100 mts combinados Infantil Libre.

Santiago Martínez Brun: 2° en 50 mts libre Infantil Promocional y 1° en 100 mts combinados Infantil Promocional.

Jazmín Rizzonelli: 1° en 100 mts libre Cadete Libre y 1° en 100 mts combinados Cadete Libre.

Catalina Martínez Brun: 2° en 100 mts libre Cadete Promocional y 1° en 100 mts combinados Cadete Promocional.

Lautaro Clark: 7° en 100 mts libre Menores Libre y 7° en 100 mts combinados Menores Libre.

Mateo Wilt: 4° en 100 mts libre Cadete Libre y 3° en 100 mts combinados Cadete Libre.

Relevos:

2° en 4x25 mts combinados Infantil Mixto: Emilia Zimmerman, Martina Barone, Santiago Martínez Brun, Sol Sentenac.

8° en 4x50 mts combinados Cadete Mixto: Martina Barone, Jazmín Rizzonelli, Catalina Martínez Brun, Mateo Wilt.

Fuente: prensa CAE