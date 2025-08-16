Natación: las menores en Laprida y los Máster, en Parque Roca

Entre sábado y domingo, nadadores y nadadoras de Estudiantes representaron de la mejor forma a la entidad en diferentes competencias.
Por un lado, el equipo Máster del "Bataraz" dijo presente en el Open Master de Parque Roca. Lucas Marmouget y Alejandro Merlo compitieron en diversas pruebas y categorías durante el fin de semana con buenos resultados.
Por otro lado, hubo gran actuación en la 4° fecha de la Liga Regional en la que se presentó el equipo juvenil del club olavarriense. Fueron diez deportistas que se presentaron en Laprida con destacadas actuaciones individuales y en relevos.
Los resultados:
Máster:
Sábado:
Lucas Marmouget (30-34 años):
7° en 400mts estilo libre y 7° en 50mts estilo espalda.
Alejandro Merlo (45-49 años):
50mts estilo libre con clasificación a la Gold Race
4° en 100mts estilo pecho.
Domingo:
Lucas Marmouget (30-34 años):
9° en 100mts estilo libre.
Alejandro Merlo (45-49 años):
5° en la Gold Race 50mts libres
5° en 100mts estilo libre.
Liga Regional:
Individuales:
Pacifica Cataldi: 3° en 25 mts libre Pre-Infantil A y 12° en 25 mts pecho Pre-Infantil A.
Sol Sentenac: 3° en 25 mts libre Pre-Infantil B y 6° en 25 mts pecho Pre-Infantil B.
Emilia Zimmerman: 6° en 50 mts libre Infantil Libre y 8° en 100 mts combinados Infantil Libre.
Martina Barone: 1° en 50 mts libre Infantil Promocional y 1° en 100 mts combinados Infantil Promocional.
Noah Pérez Merlo: 9° en 50 mts libre Infantil Libre y 13° en 100 mts combinados Infantil Libre.
Santiago Martínez Brun: 2° en 50 mts libre Infantil Promocional y 1° en 100 mts combinados Infantil Promocional.
Jazmín Rizzonelli: 1° en 100 mts libre Cadete Libre y 1° en 100 mts combinados Cadete Libre.
Catalina Martínez Brun: 2° en 100 mts libre Cadete Promocional y 1° en 100 mts combinados Cadete Promocional.
Lautaro Clark: 7° en 100 mts libre Menores Libre y 7° en 100 mts combinados Menores Libre.
Mateo Wilt: 4° en 100 mts libre Cadete Libre y 3° en 100 mts combinados Cadete Libre.
Relevos:
2° en 4x25 mts combinados Infantil Mixto: Emilia Zimmerman, Martina Barone, Santiago Martínez Brun, Sol Sentenac.
8° en 4x50 mts combinados Cadete Mixto: Martina Barone, Jazmín Rizzonelli, Catalina Martínez Brun, Mateo Wilt.
