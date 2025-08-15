Bochas: exitosa realización del Torneo Provincial de Segunda

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” fue la anfitriona del Campeonato Provincial de Segunda Categoría “Homenaje César Notararigo” que tuvo lugar durante el último fin de semana.

En la final disputada en la cancha sintética N°1 del Club Hinojo, Magdalena fue campeón venciendo a la Asociación de Almirante Brown por 12 a 10 en un partido de trámite parejo jugado a un gran nivel.

En Semifinales, el campeón había dejado en el camino a Coronel Suárez por un ajustado 12 a 8 mientras que Brown venció por 12 a 10 a 9 de Julio.

Por el lado de la Selección de Olavarría que estuvo compuesta por Gastón Tisera, Ernesto Hammersmicht, Fernando Díaz con Juan Pablo Notararigo como DT, cayó en Cuartos de Final al perder ante Coronel Suárez por 12 a 10 luego de levantar un encuentro qué comenzó mal.

La programación se llevó a cabo en las canchas de Sierra Chica, Loma Negra, El Fortín, Álvaro Barros y hubo cena de camaradería donde se le entregaron unos presentes Enzo Jarrie, Director de Gestión deportiva del Municipio, Edgardo Dobler, Presidente de la Asociación local y José Gianolli Presidente de Federación de Bochas.

Los resultados de Olavarría:

Zona:

San Pedro 12 – 10 Olavarría

Mar del Plata 0 – 12 Olavarría

San Pedro 7 – 12 Olavarría

Cuartos de final:

Coronel Suárez 12 – 10 Olavarría

Fuente: Hablemos de Bochas