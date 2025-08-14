Reconocimientos en el marco de los 100° años de la Liga de Fútbol

El evento se realizó ante un Teatro Municipal colmado y contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien entregó distintas condecoraciones y sirvió como antesala a los festejos por los 100 años de la Liga de Fútbol de Olavarría.

El acto inició minutos antes de las 20, organizado desde el Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes, con la colaboración de la Liga de Fútbol y los clubes que integran la primera división. Fueron precisamente cada uno de los clubes y la institución que posee su sede en la calle Dorrego quienes eligieron a cada una de las personas que fueron reconocidas por su trayectoria, gestión y compromiso.

Fue así que recibieron su merecido reconocimiento jugadores históricos y jugadores que integran planteles actuales, tanto masculino como femenino, como así también dirigentes y entrenadores. La Liga de Fútbol, por su parte, rindió homenaje a presidentes y a árbitros destacados. A la par, también estuvo su momento para los periodistas que durante décadas han sido y siguen de cerca las alternativas del fútbol local.

“Buenas noches para todos. Gracias por encontrarnos. ¿Para qué jugamos?¿Por qué trabajamos? ¿Para qué lo hacemos? Yo creo que hoy acá encontramos una respuesta a eso. Y es el reconocimiento. Es poder encontrarnos, revivir momentos. Nos encontramos en una cancha de fútbol alguna vez, la pelota nos unió, pero por sobre todas las cosas traer al presente tanta historia del fútbol de Olavarría, de los clubes que nutren a diario y que abren las puertas de esas instituciones que cobijan y abrazan nuestros pibes”, enfatizó el intendente de Olavarría.

Luego añadió que “la verdad que me llena de orgullo ver esta casa repleta de historia, de presente, pero también veo ahí algunos pequeños, veo el futuro del fútbol de Olavarría. Hoy, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, también vemos nuestro fútbol olavarriense por la pantalla. Hay varios jugadores que son fruto del trabajo de todos ustedes. Entonces qué mejor que encontrarnos para poder agasajar y reconocer a los actores y a los protagonistas de estos años. Técnicos, entrenadores, dirigentes, árbitros, jugadores. La verdad que una noche especial, una noche hermosa. Vamos a seguir apostando y a seguir trabajando por el deporte. Vamos a seguir trabajando y apostando por el fútbol de nuestra querida Olavarría”.

También tomó la palabra el presidente de la Liga de Fútbol, Ricardo Hoffman, quien expresó que “quiero agradecerle al Municipio, la verdad que es muy bueno esto, es muy importante el reconocimiento por estos 100 años. Al equipo de trabajo, a los clubes, a los dirigentes de los clubes, a los presidentes, a cada uno de los que de los que trabajan día a día en el fútbol, jugadores, dirigentes, árbitros, entrenadores y periodistas. Todos hacemos algo y trabajamos para que el fútbol de Olavarría se mantenga en lo más alto. A todos los que han hecho a lo largo de toda la historia. A todos los que trabajan hoy y les pedimos también que lo sigan haciendo”.

Reconocimientos

Club Hinojo

Jugadores históricos

Ambrosio Carlos “Toro” Vitale

José Luis Vedelini

José Manteiga

Del plantel actual se reconoce a

Facundo “Verdu” Ferreira

Mauro Olivera

Lucas Montoya

Como dirigente destacado se reconoce a

Luis Maitini

Como Director Técnico se reconoce a

José Luis Zalazar

Club Atlético y Deportivo Ciudad de Olavarría

Desde la entidad se ha optado reconocer a las jugadoras

Betiana Pisso

Milena Martín Pascua

Luz Attadia

A los Dirigentes

César Saldaín

Al Director Técnico

Enrique De la Vega

San Martín de Sierras Bayas

Jugadores históricos

Rubén “Chivo” Artaza

Eugenio “Kenio” Boado

José Meira

Del plantel actual se reconoce a

Ramiro “Rama” Serantes

Facundo “Colo” Becker

Maximiliano “Machi” Braumuller

Como dirigente destacado se reconoce a

Gustavo Becker

Como Director Técnico se reconoce a

Daniel Apphelans

Club Embajadores de Olavarría

Jugadores históricos

Franco Irusta

Juan Manuel Álvarez

Alejo Di Carlo

Del plantel actual se reconoce a

Juan Cruz Areco

Gonzalo Rizzi

Nahuel Moro

Como dirigente destacado se reconoce a

Oscar García

Como Director Técnico se reconoce a

Miguel Diorio

Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros

Jugadores

Rodrigo Albín

Agustín Roldán

Como dirigente destacado se reconoce a

Marcelo Gadea

Como Director Técnico se reconoce a

Diego Castillo

Club Recalde

Jugadores históricos

Jorge Noel Nievas

Daniel Zuliani (invitamos a familiares)

Leandro Gastón Pellegrini

Del plantel actual se reconoce a

Fabio Rolandi

Eric Pellegrini

Jesús Fernández

Como dirigente destacado se reconoce a

María Celeste Pellegrini

Como Director Técnico se reconoce a

Gustavo Vizcaino

Club Sierra Chica

Jugadores históricos

Oscar “Mono” Huici

Julio Scheffer

Mario Bonavetti

Del plantel actual se reconoce a

Ezequiel Motta

Miqueas Molina

Federico Verón

Como dirigente destacado se reconoce a

Oscar Durán

Como Director Técnico se reconoce a

Juan Domingo Marinangelli

Club Espigas

Jugadores históricos

Santiago Adrián Sarrasqueta

Iván Diribarne

Miguel Ángel Mónaco

Del plantel actual se reconoce a

Juan José Dotti

Jesús Pal

Matías Diribarne Mónaco

Del plantel actual femenino se reconoce a

Carlina Pal

Rocío Giménez

Iara Molinate Pal

Como dirigente destacado se reconoce a

Pablo De los Santos

Como Director Técnico se reconoce a

Daniel Herrera

Club El Fortín

Jugadores históricos

Miguel Ángel Terminiello

Carlos René Veneciano

Máximo Barrionuevo

Del plantel actual masculino se reconoce a

Enzo Barrientos

Facundo Piecenti

Andrés Illekis

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Luna Pizarro

Yamila Quintanilla

Florencia Suárez

Como dirigentes destacados se reconoce a

Antonio Bellingeri

Daniel Prester

Como Director Técnico se reconoce a

Francisco Russo

Club Estudiantes

Jugadores históricos

Ernesto Pires

Daniel Torrisi

Omar Porté

Del plantel actual se reconoce a

Leandro Castarés

Gerónimo Candia

Julián Masson

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Lucrecia Hurtado

Maylén Vivas

Francesca Zanazzi

Como dirigente destacado se reconoce a

Ricardo Hoffman

Como Director Técnico se reconoce a

Mario Buceta

Club Ferro Carril Sud

Jugadores históricos

Mario Esnal

Enrique Bocón

Alfredo Leguizamón

Juan José Longhini

José Antonio Alonso

Del plantel actual se reconoce a

Maximiliano Gargaglione

Santiago Sáenz Buruaga

Mathias Buongiorno

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Viviana Schneider

Abril Marín

Nicole Zambrana

Como dirigente destacado se reconoce a

Rubén Pietrafesa

Como Director Técnico se reconoce a

Lizardo De la Vega

Club Social y Deportivo Municipales

Jugadores del plantel actual

Franco Janson

Alen Leal

Gonzalo Bahl

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Magdalena Angueira

Andrea Serris

Micaela Vivas

Como dirigente destacado se reconoce a

Marcelo Díaz

Como Director Técnico se reconoce a

Francisco Russo

Club Loma Negra

Jugadores históricos

Néstor Alfredo Rivera

Roberto Oscar Rodríguez

Eduardo Saúl Draghi

Luis Barbieri

Del plantel actual se reconoce a

Santiago Gabriel Rivas

Lautaro Hugo DiUono

Alexis Ramón Guzmán

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Victoria Victorero

Iara Niz

Karen Santillán

Como dirigente destacado se reconoce a

Juan Alberto Salerno

Como Director Técnico se reconoce a

Raúl Moriones

Racing Club

Desde Racing se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Pablo Ponce

Darío Santellán

Hugo Martel

Jugadora histórica

Noemí Luján Muñoz

Del plantel actual se reconoce a

Matías Ordozgoiti

Santiago Izaguirre

Rodrigo Vivas

Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a

Débora Lebrero

María Eugenia Bargas

Sofía Ortiz

Como dirigente destacado se reconoce a

Jorge Montanucci

Como Director Técnico se reconoce a

Dardo Seibel

Reconocimientos elegidos desde la Liga de Fútbol de Olavarría:

Árbitros destacados, quienes han fueron seleccionados en virtud de su trayectoria

Juan Pablo Pompei

José María Pompei

Walter Velaz

Daniel Guidoni

Ezequiel Maitini

César Arouxet

Adrián Deber

Néstor Amalric

Luis Leary

Eliseo Acosta

Marcelo Gadea

Ex presidentes de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Blas González

Julio Alem

Alberto Muia

Carlos María Alem

Oscar Durán

Mario Paterno

Javier Frías

Pablo Palahy

Ricardo Hoffman

Personas quienes llegaron a ocupar el cargo de la presidencia de la Liga de Fútbol. Para honrar a quienes ya no están aquí con nosotros se invitó a subir al escenario a familiares de:

Juan Vecchi

Ignacio Zubiría

Mario Jesús Rodríguez

Por último, hubo mención especial para Alicia Guerras, quien fue secretaria durante 33 años y también para los periodistas Carlos Antonio Zangara, Daniel Lovano, Marcelo Verna, Pablo Palahy, Fabián Casanella y Gustavo Burgardt por su labor y aporte a la disciplina.

Fuente: Prensa Municipal