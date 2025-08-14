Reconocimientos en el marco de los 100° años de la Liga de Fútbol

El evento se realizó ante un Teatro Municipal colmado y contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien entregó distintas condecoraciones y sirvió como antesala a los festejos por los 100 años de la Liga de Fútbol de Olavarría.
El acto inició minutos antes de las 20, organizado desde el Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes, con la colaboración de la Liga de Fútbol y los clubes que integran la primera división. Fueron precisamente cada uno de los clubes y la institución que posee su sede en la calle Dorrego quienes eligieron a cada una de las personas que fueron reconocidas por su trayectoria, gestión y compromiso.
Fue así que recibieron su merecido reconocimiento jugadores históricos y jugadores que integran planteles actuales, tanto masculino como femenino, como así también dirigentes y entrenadores. La Liga de Fútbol, por su parte, rindió homenaje a presidentes y a árbitros destacados. A la par, también estuvo su momento para los periodistas que durante décadas han sido y siguen de cerca las alternativas del fútbol local.
“Buenas noches para todos. Gracias por encontrarnos. ¿Para qué jugamos?¿Por qué trabajamos? ¿Para qué lo hacemos? Yo creo que hoy acá encontramos una respuesta a eso. Y es el reconocimiento. Es poder encontrarnos, revivir momentos. Nos encontramos en una cancha de fútbol alguna vez, la pelota nos unió, pero por sobre todas las cosas traer al presente tanta historia del fútbol de Olavarría, de los clubes que nutren a diario y que abren las puertas de esas instituciones que cobijan y abrazan nuestros pibes”, enfatizó el intendente de Olavarría.
Luego añadió que “la verdad que me llena de orgullo ver esta casa repleta de historia, de presente, pero también veo ahí algunos pequeños, veo el futuro del fútbol de Olavarría. Hoy, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, también vemos nuestro fútbol olavarriense por la pantalla. Hay varios jugadores que son fruto del trabajo de todos ustedes. Entonces qué mejor que encontrarnos para poder agasajar y reconocer a los actores y a los protagonistas de estos años. Técnicos, entrenadores, dirigentes, árbitros, jugadores. La verdad que una noche especial, una noche hermosa. Vamos a seguir apostando y a seguir trabajando por el deporte. Vamos a seguir trabajando y apostando por el fútbol de nuestra querida Olavarría”.
También tomó la palabra el presidente de la Liga de Fútbol, Ricardo Hoffman, quien expresó que “quiero agradecerle al Municipio, la verdad que es muy bueno esto, es muy importante el reconocimiento por estos 100 años. Al equipo de trabajo, a los clubes, a los dirigentes de los clubes, a los presidentes, a cada uno de los que de los que trabajan día a día en el fútbol, jugadores, dirigentes, árbitros, entrenadores y periodistas. Todos hacemos algo y trabajamos para que el fútbol de Olavarría se mantenga en lo más alto. A todos los que han hecho a lo largo de toda la historia. A todos los que trabajan hoy y les pedimos también que lo sigan haciendo”.
Reconocimientos
Club Hinojo
Jugadores históricos
Ambrosio Carlos “Toro” Vitale
José Luis Vedelini
José Manteiga
Del plantel actual se reconoce a
Facundo “Verdu” Ferreira
Mauro Olivera
Lucas Montoya
Como dirigente destacado se reconoce a
Luis Maitini
Como Director Técnico se reconoce a
José Luis Zalazar
Club Atlético y Deportivo Ciudad de Olavarría
Desde la entidad se ha optado reconocer a las jugadoras
Betiana Pisso
Milena Martín Pascua
Luz Attadia
A los Dirigentes
César Saldaín
Al Director Técnico
Enrique De la Vega
San Martín de Sierras Bayas
Jugadores históricos
Rubén “Chivo” Artaza
Eugenio “Kenio” Boado
José Meira
Del plantel actual se reconoce a
Ramiro “Rama” Serantes
Facundo “Colo” Becker
Maximiliano “Machi” Braumuller
Como dirigente destacado se reconoce a
Gustavo Becker
Como Director Técnico se reconoce a
Daniel Apphelans
Club Embajadores de Olavarría
Jugadores históricos
Franco Irusta
Juan Manuel Álvarez
Alejo Di Carlo
Del plantel actual se reconoce a
Juan Cruz Areco
Gonzalo Rizzi
Nahuel Moro
Como dirigente destacado se reconoce a
Oscar García
Como Director Técnico se reconoce a
Miguel Diorio
Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros
Jugadores
Rodrigo Albín
Agustín Roldán
Como dirigente destacado se reconoce a
Marcelo Gadea
Como Director Técnico se reconoce a
Diego Castillo
Club Recalde
Jugadores históricos
Jorge Noel Nievas
Daniel Zuliani (invitamos a familiares)
Leandro Gastón Pellegrini
Del plantel actual se reconoce a
Fabio Rolandi
Eric Pellegrini
Jesús Fernández
Como dirigente destacado se reconoce a
María Celeste Pellegrini
Como Director Técnico se reconoce a
Gustavo Vizcaino
Club Sierra Chica
Jugadores históricos
Oscar “Mono” Huici
Julio Scheffer
Mario Bonavetti
Del plantel actual se reconoce a
Ezequiel Motta
Miqueas Molina
Federico Verón
Como dirigente destacado se reconoce a
Oscar Durán
Como Director Técnico se reconoce a
Juan Domingo Marinangelli
Club Espigas
Jugadores históricos
Santiago Adrián Sarrasqueta
Iván Diribarne
Miguel Ángel Mónaco
Del plantel actual se reconoce a
Juan José Dotti
Jesús Pal
Matías Diribarne Mónaco
Del plantel actual femenino se reconoce a
Carlina Pal
Rocío Giménez
Iara Molinate Pal
Como dirigente destacado se reconoce a
Pablo De los Santos
Como Director Técnico se reconoce a
Daniel Herrera
Club El Fortín
Jugadores históricos
Miguel Ángel Terminiello
Carlos René Veneciano
Máximo Barrionuevo
Del plantel actual masculino se reconoce a
Enzo Barrientos
Facundo Piecenti
Andrés Illekis
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Luna Pizarro
Yamila Quintanilla
Florencia Suárez
Como dirigentes destacados se reconoce a
Antonio Bellingeri
Daniel Prester
Como Director Técnico se reconoce a
Francisco Russo
Club Estudiantes
Jugadores históricos
Ernesto Pires
Daniel Torrisi
Omar Porté
Del plantel actual se reconoce a
Leandro Castarés
Gerónimo Candia
Julián Masson
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Lucrecia Hurtado
Maylén Vivas
Francesca Zanazzi
Como dirigente destacado se reconoce a
Ricardo Hoffman
Como Director Técnico se reconoce a
Mario Buceta
Club Ferro Carril Sud
Jugadores históricos
Mario Esnal
Enrique Bocón
Alfredo Leguizamón
Juan José Longhini
José Antonio Alonso
Del plantel actual se reconoce a
Maximiliano Gargaglione
Santiago Sáenz Buruaga
Mathias Buongiorno
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Viviana Schneider
Abril Marín
Nicole Zambrana
Como dirigente destacado se reconoce a
Rubén Pietrafesa
Como Director Técnico se reconoce a
Lizardo De la Vega
Club Social y Deportivo Municipales
Jugadores del plantel actual
Franco Janson
Alen Leal
Gonzalo Bahl
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Magdalena Angueira
Andrea Serris
Micaela Vivas
Como dirigente destacado se reconoce a
Marcelo Díaz
Como Director Técnico se reconoce a
Francisco Russo
Club Loma Negra
Jugadores históricos
Néstor Alfredo Rivera
Roberto Oscar Rodríguez
Eduardo Saúl Draghi
Luis Barbieri
Del plantel actual se reconoce a
Santiago Gabriel Rivas
Lautaro Hugo DiUono
Alexis Ramón Guzmán
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Victoria Victorero
Iara Niz
Karen Santillán
Como dirigente destacado se reconoce a
Juan Alberto Salerno
Como Director Técnico se reconoce a
Raúl Moriones
Racing Club
Desde Racing se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos
Pablo Ponce
Darío Santellán
Hugo Martel
Jugadora histórica
Noemí Luján Muñoz
Del plantel actual se reconoce a
Matías Ordozgoiti
Santiago Izaguirre
Rodrigo Vivas
Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a
Débora Lebrero
María Eugenia Bargas
Sofía Ortiz
Como dirigente destacado se reconoce a
Jorge Montanucci
Como Director Técnico se reconoce a
Dardo Seibel
Reconocimientos elegidos desde la Liga de Fútbol de Olavarría:
Árbitros destacados, quienes han fueron seleccionados en virtud de su trayectoria
Juan Pablo Pompei
José María Pompei
Walter Velaz
Daniel Guidoni
Ezequiel Maitini
César Arouxet
Adrián Deber
Néstor Amalric
Luis Leary
Eliseo Acosta
Marcelo Gadea
Ex presidentes de la Liga de Fútbol de Olavarría.
Blas González
Julio Alem
Alberto Muia
Carlos María Alem
Oscar Durán
Mario Paterno
Javier Frías
Pablo Palahy
Ricardo Hoffman
Personas quienes llegaron a ocupar el cargo de la presidencia de la Liga de Fútbol. Para honrar a quienes ya no están aquí con nosotros se invitó a subir al escenario a familiares de:
Juan Vecchi
Ignacio Zubiría
Mario Jesús Rodríguez
Por último, hubo mención especial para Alicia Guerras, quien fue secretaria durante 33 años y también para los periodistas Carlos Antonio Zangara, Daniel Lovano, Marcelo Verna, Pablo Palahy, Fabián Casanella y Gustavo Burgardt por su labor y aporte a la disciplina.
Fuente: Prensa Municipal