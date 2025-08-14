Olavarría presentó a sus representantes en la Liga Provincial | Infoeme
Olavarría presentó a sus representantes en la Liga Provincial

En la jornada del próximo viernes, Racing y Estudiantes debutarán en una nueva edición de la Liga Pre-Federal y en la previa, se realizó la presentación.

El Municipio de Olavarría y la Asociación de Básquet de Olavarría presentaron en sociedad a los planteles que representarán en la Ciudad en la venidera competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

 

En la previa, el Salón Blanco albergó la presentación de los planteles que estuvo encabezada por el Subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, el Director de Gestión Deportiva, Enzo Jarrie; los entrenadores y jugadores del “Bata” y del “Chaira”.

 

Por el lado de Estudiantes estuvieron el entrenador Mauricio Beltramella, el jugador Federico Marín y el dirigente Emilio González y por Racing participaron el basquetbolista Manu Yaben, el entrenador Matías Orlando y el dirigente Alan Rothlisberger.

 

El tan esperado debut se producirá el viernes, en condición de local para Estudiantes y en Mar del Plata para Racing, ambos integrando la Zona Sur del certamen que otorga clasificaciones a la Liga Federal.

 

