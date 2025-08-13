El Municipio entregó material deportivo a los clubes de la ABO | Infoeme
 13 de Agosto de 2025 | 20:36

El Municipio entregó material deportivo a los clubes de la ABO

Equipos locales recibieron recientemente material deportivo que entregó la Municipalidad de Olavarría.

En la jornada del último martes, el intendente Maximiliano Wesner hizo entrega de material deportivo a los clubes que integran la Asociación de Básquet de Olavarría.

 

En el Salón Blanco, referentes de los clubes de la ABO como parte del subsidio que desde el Municipio es entregado a las entidades locales para seguir acompañando la competencia y la promoción de la disciplina. A la par, también se hizo la entrega de material deportivo.

 

El intendente Maximiliano Wesner estuvo acompañado por referentes de la Subsecretaría de Deportes, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y el Director de Deporte Social Pablo Coniglio.

 

Seguimos acompañando el desarrollo y la actividad del básquet local”, enfatizó el intendente Maximiliano Wesner que aseguró que el acompañamiento se traduce en un ingreso económico que cada uno de los clubes podrá disponer para afrontar los gastos de transporte, como así también en la concreción de inversiones que sirvan para seguir promoviendo la disciplina, como capacitaciones o indumentaria.

 

A la par, también se hizo la entrega de material deportivo por un valor de 500 mil pesos para cada club.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

