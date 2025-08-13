Llega Kicillof a Olavarría: la agenda del Gobernador en nuestra ciudad

Este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará a Olavarría en plena campaña electoral y con una nutrida agenda de actividades en diferentes sectores de nuestra ciudad.

Tras su llegada a Olavarría la primera actividad que realizará junto al intendente y funcionarios locales será una recorrida por la obra de pavimentación de la Avenida La Rioja a las 11.

Luego visitará la obra del Polo Judicial en donde se han realizado diversos avances para más tarde, alrededor de las 12:30, encabezar un acto de entrega de viviendas en el Barrio CECO III. Asimismo, se hará la inauguración oficial de La Casa de la Provincia.

Finalmente, estará en una entrega de escrituras que se concretará en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) a las 13:35.