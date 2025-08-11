La SubDDI detuvo a un hombre por reiterados hechos de violencia de género | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025 - 21:23hs
11°
Lunes 11 de Agosto 2025 - 21:23hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  policiales
 |  Violencia de género
 - 11 de Agosto de 2025 | 21:01

La SubDDI detuvo a un hombre por reiterados hechos de violencia de género

El detenido terminó en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica y deberá cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Días atrás, personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría en conjunto con personal de la Comisaría de la mujer y Familia de Olavarría, detuvieron a un hombre por reiterados hechos de violencia de género.

Luego de las tareas investigativas, se montó un operativo en pleno centro de la ciudad, más precisamente en 9 de Julio, entre Bolívar y Hornos para efectivizar la detención.

Cabe aclarar que dicho procedimiento se dio en el cumplimiento a la orden de detención emitida por el Juzgado Correccional N°1, a cargo de la Dra. Cecilia Desiata del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

En concreto, el detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, para cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

 

 

Este medio no revela datos sobre la identidad del detenido para resguardar a las mujer y su familia. Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME