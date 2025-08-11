La SubDDI detuvo a un hombre por reiterados hechos de violencia de género

Días atrás, personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría en conjunto con personal de la Comisaría de la mujer y Familia de Olavarría, detuvieron a un hombre por reiterados hechos de violencia de género.

Luego de las tareas investigativas, se montó un operativo en pleno centro de la ciudad, más precisamente en 9 de Julio, entre Bolívar y Hornos para efectivizar la detención.

Cabe aclarar que dicho procedimiento se dio en el cumplimiento a la orden de detención emitida por el Juzgado Correccional N°1, a cargo de la Dra. Cecilia Desiata del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

En concreto, el detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, para cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Este medio no revela datos sobre la identidad del detenido para resguardar a las mujer y su familia. Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.