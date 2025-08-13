Vóley: histórica clasificación nacional a los Cuartos de Final del Mundial | Infoeme
Vóley: histórica clasificación nacional a los Cuartos de Final del Mundial

“Las Panteritas” lograron, en las primeras horas de este miércoles, una histórica victoria ya que avanzaron a los Cuartos de Final del Campeonato Munidal.

En Indonesia, la Selección Argentina de Vóley U21 que cuenta con Paloma Routaboul, sorteó exitosamente la primera llave de Play-Off de la cita mundialista.

 

El equipo “albiceleste” derrotó a República Checa por 3 sets a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-18 y avanzó a la siguiente ronda del Mundial U21, en un hecho histórico para el deporte del país.

 

Luego de 24 años, el combinado nacional que cuenta con la olavarriense Paloma Routaboul que ingresó y no anotó, vuelve a ubicarse entre los ocho mejores del mundo y en la próxima instancia enfrentará a Brasil. Será en la jornada del venidero viernes.

 

