Realizaron cinco allanamientos en Azul y desarticularon una organización de venta de droga en fiestas electrónicas

Una importante redada policial sacudió la madrugada de este domingo en Azul cuando fuerzas policiales irrumpieron en un boliche donde se desarrollaba una fiesta y desbarataron una organización narco que operaba camuflada como productora de eventos: en cinco allanamientos simultáneos secuestraron drogas sintéticas, dinero y detuvieron a cinco personas.

La investigación, llevada adelante desde junio por la DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, logró infiltrarse en el circuito de fiestas electrónicas donde DJs y organizadores, lejos de limitarse a mezclar música, lideraban un millonario negocio ilegal. Con la fachada de eventos culturales y fiestas de alto nivel, distribuían potentes drogas de diseño como metanfetamina (cristal), MDA, LSD, éxtasis, TUSI (también conocida como "cocaína rosa"), cocaína y marihuana.

La espectacular irrupción se produjo durante una concurrida fiesta electrónica en "Sara El Templo", donde cientos de jóvenes bailaban ajenos al operativo que estaba a punto de desplegarse. En un movimiento coordinado, fuerzas especiales de la Infantería de Azul, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la SDDI TDI de Tres Arroyos y la Comisaría 1ra de Azul, ejecutaron cinco allanamientos en simultáneo.

En total secuestraron 40 envoltorios de TUSI, 36 envoltorios de metanfetamina (cristal), 24 pastillas de éxtasis y 19 envoltorios de cocaína así como marihuana en múltiples presentaciones: 3 envoltorios con flores, 28 cigarrillos armados, 2 frascos y 24 plantas además de un vehículo.

Los detenidos son una mujer y un hombre de Azul, dos varones de Tres Arroyos y una mujer proveniente de Mar del Plata. Todos fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia Federal.

El caso fue trabajado con suma reserva por agentes encubiertos que lograron infiltrarse en el ambiente de las fiestas electrónicas, recolectaron pruebas mediante seguimiento, intervención de líneas telefónicas y vigilancia encubierta.