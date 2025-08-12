Infraccionaron a once hombres que realizaban caza furtiva en un campo de Espigas

Un grupo de once cazadores furtivos de Olavarría fue infraccionado en la jornada del sábado por efectivos policiales del Destacamento de Espigas.

Según indicaron las autoridades, personal policial interceptó a los hombres dentro del establecimiento rural "Rincón del 18". Allí se encontraban con 16 perros galgos, sin licencia de caza y con 22 liebres muertas.

Por este motivo, los hombres de 39, 35, 27, 31, 28, 45, 30, 29, 27 y 46 años fueron infraccionados bajo la carátula "infracción a los art. 265, 266, 268, 272, 273 inc A, C, E y K, 274 Ley 10.081/83".

El hecho cuenta con la intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.