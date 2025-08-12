Destacadísimas actuaciones olavarrienses en el Provincial Sub16

Tandil recibió el Campeonato Provincial Sub16 y fue con importante delegación olavarriense que se subió al podio en reiteradas oportunidades.

Renata Balistrere, Úrsula Bellinzoni, Francesca Russo Maier, Juana Cisneros, Catalina Battiga, Inés Mancinelli, Aitana Virgile Ancarani, Luisana Landoni, Valentina Martín, David Clar, Valentín Recalde, Gino Laspina Maier Palacios y Benicio Leal representaron a El Fortín en compañía de Jorge Bellinzoni y también se presentaron Bruno Pezet Paz y Malena Tello del equipo CB Running.

En lo que respecta a resultados en la jornada inaugural, Bruno Pezet Paz se consagró campeón en 2400 metros con un tiempo de 7:41.09 y también fue primer lugar para David Clar que con un registro de 16.56, se impuso en la final de los 110 metros con vallas.

Además, Juana Cisneros sumó dos medallas de plata. Participó en los 80 metros y tras ganar su serie, logró el subcampeonato provincial con 10.75 y en 80 metros con vallas registró en la final 13.42.

En la prueba de 80 metros también participaron Renata Balistrerea, Úrsula Bellinzoni, Francesca Russo Maier, Catalina Bettiga, Inés Mancinelli, Aitana Virgile Ancarani y Luisana Landoni que corrió la Final y finalizó 6ª.

Francesca Russo Maier y Catalina Bettiga, además, participaron de los 80 metros con vallas. Por otro lado, en la distancia de 2400 metros, Valentina Martín finalizó 7º con 9:05 y Malena Tello 8º con 9:09.

En Caballeros, hubo varios debuts para los “Fortineros”. En los 80 metros tuvieron su primera experiencia Gino Laspina Maier y Benicio Palacios Leal y también compitió Valentín Recalde.

Cerrando la primera jornada, Luisina Landoni, Úrsula Bellinzoni, Catalina Bettiga y Francesca Russo Maier lograron en la final por tiempo el 1º en la Posta 5x80 con un registro de 55.15.

Ya durante el segundo día de competencias, Bruno Pezet Paz volvió a subirse al podio ya que se impuso en los 1500 metros con obstáculos con un tiempo de 4.56 en lo que fue su estreno en la prueba y en los 295 metros con vallas, David Clar también repitió podio con un tiempo de 43.73.

Entre las Damas, Juana Cisneros, en la final de los 295 mts con vallas, logró un tiempo de 48.99 para ubicarse en la 1º colocación de la clasificación logrando así el Campeonato Provincial Sub16 y Úrsula Bellinzoni en la prueba de 600 metros con un tiempo de 1.46.07 se colgó la medalla de bronce.

En los 295 metros con vallas también participó Catalina Bettiga que fue 6º en la Final y en la carrera de 200 metros estuvieron Inés Mancinelli, Aitana Virgile Ancarani y Luisana Landoni. Malena Tello, Renata Balistrere y Valentina Martín representaron a la Ciudad en los 600 metros.

En la rama masculina, Gino Laspina Maier y Benicio Palacios Leal completaron su primera experiencia en los 200 metros y en la posta 8x200, Gino Laspina, Benicio Palacios Leal, Bruno Pezet Paz, David Clar, Luisana Landoni, Francesca Russo Maier, Catalina Bettiga e Inés Mancinelli lograron el subcampeonato provincial con un tiempo de 3:55.38.

Finalizada las competencias, Olavarría tendrá presencia en el Campeonato Nacional en Córdoba con Bruno Pezet Paz, Úrsula Bellinzoni, Diego Clar y Juana Cisneros que representarán a la Provincia de Buenos Aires entre el 23 y 24 de agosto.