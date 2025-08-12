Liga Pre-Federal: Racing tiene una cara nueva a horas del debut

Racing se prepara para debutar en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y horas antes, sumó una nueva cara.

El juvenil Lucas Mondino fue confirmado como nuevo jugador de Racing y llega para sumar centímetros en la zona pintada.

El cordobés que viene de disputar la Liga Federal con Santa Paula de Gálvez y registra un paso previo por Racing de Chivilcoy, se suma al plantel de Matías Orlando que se prepara para el Provincial con muchas caras locales.

Mondino con sus jóvenes 20 años se desempeña como pivot.