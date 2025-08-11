Vóley: planteles “abinegros” en la “Copa Amistad” | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025 - 21:21hs
11°
Lunes 11 de Agosto 2025 - 21:21hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 11 de Agosto de 2025 | 21:06

Vóley: planteles “abinegros” en la “Copa Amistad”

Varios planteles del Club Estudiantes fueron protagonistas de la “Copa Amistad” que tuvo lugar el pasado fin de semana.

En Benito Juárez se llevó a cabo una nueva edición de la “Copa Amistad” y Estudiantes dijo presente con equipos de Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18.

 

Los planteles del “Bataraz” tuvieron importante protagonismo y se destacó el campeonato obtenido en Sub16 con uno de sus equipos. CAE B también logró subirse al podio, quedándose con el título de la Copa de Plata.

 

La categoría Sub14 también logró podios; CAE A se coronó campeón de la Copa de Oro, CAE B alcanzó el 6° puesto en Oro y CAE C se quedó con el 3° lugar en la Copa de Plata.

 

En Sub12, CAE A obtuvo el subcampeonato de la Copa de Plata y CAE B celebró al quedarse con la Copa de Bronce.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME