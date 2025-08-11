Vóley: planteles “abinegros” en la “Copa Amistad”

En Benito Juárez se llevó a cabo una nueva edición de la “Copa Amistad” y Estudiantes dijo presente con equipos de Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18.

Los planteles del “Bataraz” tuvieron importante protagonismo y se destacó el campeonato obtenido en Sub16 con uno de sus equipos. CAE B también logró subirse al podio, quedándose con el título de la Copa de Plata.

La categoría Sub14 también logró podios; CAE A se coronó campeón de la Copa de Oro, CAE B alcanzó el 6° puesto en Oro y CAE C se quedó con el 3° lugar en la Copa de Plata.

En Sub12, CAE A obtuvo el subcampeonato de la Copa de Plata y CAE B celebró al quedarse con la Copa de Bronce.

Fuente: Prensa CAE