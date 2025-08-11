Se realizará el Paseo Guiado "Monumentos, parques y puentes” en clave sanmartiniana | Infoeme
Se realizará el Paseo Guiado "Monumentos, parques y puentes” en clave sanmartiniana

Será este viernes 15 de agosto, a las 14 horas, desde el monumento a San Martín, en la víspera del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad.

Desde la Coordinación de Turismo del Municipio de Olavarría, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se invita a toda la comunidad a participar de la propuesta de Paseo Guiado “Monumentos, parques y puentes”.

La jornada se llevará a cabo este viernes 15 de agosto, a partir de las 14 horas, con punto de partida desde el Monumento a San Martín (Brown y Vélez Sarsfield), ubicado en Plaza Aguado, en víspera del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria.

Se trata de un paseo urbano guiado, un recorrido por hitos, monumentos y el entorno del arroyo que nos rodea. Una salida para conocer y disfrutar el paisaje, las historias del lugar y muchos más. La propuesta permite a olavarrienses y visitantes descubrir y conocer mejor la ciudad.

Esta edición, contará además con una disertación especial a cargo de Rito Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, quien brindará una charla sobre el General Don José de San Martín, en el marco de un nuevo aniversario de su Paso a la Inmortalidad.

El recorrido de 2,5 km tendrá una duración aproximada de 2 horas, el nivel de dificultad es bajo teniendo en cuenta que es una salida familiar, donde se visitarán distintos puntos de interés turísticos. Es importante destacar que para la realización de dicha actividad no se requiere contar con experiencia previa. La actividad está recomendada para niños a partir de los 8 años de edad y será obligatorio que concurran acompañados por un adulto responsable.

La salida con cupos limitados e inscripción previa en el siguiente link.

Más información

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de Whatsapp y enterarse de todas las novedades de Turismo, deberán ingresar en el siguiente link: https://chat.whatsapp.com/DNStpJoFKiHI0OF7Smi7kC

Oficina de  Información Turística

La Oficina de Turismo se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), funciona los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados  de 15 a 18 horas. Para mayor información comunicarse a través del Whatsapp: 2284 15 69-5796, o bien por mail a la Coordinación de Turismo: turismo@olavarria.gov.ar.

