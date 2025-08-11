Examen de residencias médicas: desde 2026 cada provincia tomará y financiará la prueba

El ministro de salud de la Nación, Mario Lugones, presidió un nuevo Consejo Federal de Salud, del que participaron los titulares de las carteras sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el encuentro, se acordó que, a partir de 2026, cada provincia tomará y financiará sus exámenes de ingreso a las Residencias, definiendo así las especialidades según sus propias necesidades.

“No es lo mismo la carga epidemiológica de una provincia del norte que la de una provincia del sur, este es el último año que hicimos el examen desde el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de ahora los exámenes son jurisdiccionales, y la nación se encargará de los exámenes de los hospitales nacionales nada más”, aseguró Lugones.

Los ministros de Salud de Salta y Córdoba, Federico Mangione y Ricardo Pieckenstainer, celebraron la decisión, ya que consideran que hay necesidades específicas en cada territorialidad, por lo que se requieren algunas especialidades más que otras.

Fraude y polémica

Este año el Examen Único de Residencias dio que hablar ya que en la prueba que se tomó el pasado 1º de julio se detectó fraude en 141 casos, que volvieron a rendir el pasado 7 de agosto. En el episodio, estudiantes extranjeros que rindieron en la sede de Parque Roca de CABA, utilizaron gafas inteligentes y concurrieron al balo del lugar, donde, aparentemente, se resolvían las respuestas y se enviaban a otros compañeros. El caso aún se investiga y el Gobierno impulsa una denuncia contra los implicados. (DIB)