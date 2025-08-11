Otro accidente fatal en la Ruta 3: Dos mujeres murieron tras un choque y vuelco | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025 - 10:46hs
Lunes 11 de Agosto 2025 - 10:46hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 11 de Agosto de 2025 | 09:23

Otro accidente fatal en la Ruta 3: Dos mujeres murieron tras un choque y vuelco

El accidente ocurrió en la localidad bonaerense de Villarino, cerca de Bahía Blanca. El conductor de la camioneta y otro ocupante sufrieron heridas graves.

Dos mujeres fallecieron y otras dos personas resultaron con heridos graves como consecuencia de un choque con posterior vuelco entre una camioneta y un automóvil, producido este domingo en el kilómetro 706 de la Ruta 3 Sur, a la altura de Villarino, cerca de Bahía Blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Nancy Luovecez y Miriam Louvecez, de 68 y 64 años respectivamente, oriundas de Médanos, otra localidad de la región sur. Ambas viajaban sobre una Toyota Hilux que impactó con un Renault Sandero en el kilómetro 706 de esa ruta nacional.

Como consecuencia del hecho, que es investigado por peritos, la camioneta terminó volcada a un costado del camino. Y su conductor, un hombre de 76 años, fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca con heridas de consideración. Idéntica situación enfrentó un cuarto ocupante de ese mismo vehículo, cuya identidad y edad no trascendieron, pero sí se informó que fue llevado de urgencia.

En tanto, los ocupantes del otro auto afortunadamente no sufrieron lesiones. Se trata de Ramón Molina, de 47 años, Carolina Gallardo, de 35, y dos niños de 2 años, con residencia en Punta Alta.

Al lugar del incidente se acercó personal de la Subcomisaría de Cerri y de la Policía Vial. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°1. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME