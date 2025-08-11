Torneo Zonal U15: Olavarría, subcampeona en Tres Arroyos | Infoeme
Torneo Zonal U15: Olavarría, subcampeona en Tres Arroyos

La Selección de Olavarría concluyó su participación en el Torneo Zonal U15 y fue con dos victorias en la jornada del domingo.

En el gimnasio de Costa Sud, el equipo de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus presentaciones en la competencia regional y fue con dos victorias para alzarse con la medalla de plata.

 

Durante el transcurso del domingo, Olavarría venció, en el primer turno, a la Asociación de Básquet del Sudoeste por 89 a 53 con 20 puntos, Luca Marín fue el goleador.

 

Luego, en el último partido del Torneo Zonal, los dirigidos por Emiliano Coppero vencieron al local, Tres Arroyos por 75 a 44. El goleador fue Luca Marín con 21 puntos.

 

Con tres victorias y una derrota, la selección ABO finalizó segunda, sólo detrás de Necochea que se impuso en todos los cotejos.

 

