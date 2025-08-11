Torneo Zonal U15: Olavarría, subcampeona en Tres Arroyos

En el gimnasio de Costa Sud, el equipo de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus presentaciones en la competencia regional y fue con dos victorias para alzarse con la medalla de plata.

Durante el transcurso del domingo, Olavarría venció, en el primer turno, a la Asociación de Básquet del Sudoeste por 89 a 53 con 20 puntos, Luca Marín fue el goleador.

Luego, en el último partido del Torneo Zonal, los dirigidos por Emiliano Coppero vencieron al local, Tres Arroyos por 75 a 44. El goleador fue Luca Marín con 21 puntos.

Con tres victorias y una derrota, la selección ABO finalizó segunda, sólo detrás de Necochea que se impuso en todos los cotejos.