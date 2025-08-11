Este sábado se realizará una nueva edición de "Aventura con historia" en Colonia Hinojo

El Municipio informó que este sábado desde las 14 se realizará una nueva jornada de senderismo de “Aventura con historia” para recorrer Colonia Hinojo en un recorrido de dificultad baja de 7 kilómetros.

Según detallaron desde la Coordinación de Turismo y la Dirección de Patrimonio, el punto de concentración en el Museo Municipal de Alemanes del Volga “Ariel Chierico” (Av. De los Fundadores s/n) frente a la parroquia, para disfrutar de la localidad de Colonia Hinojo con una experiencia que unirá la serenidad del campo, las historias de nuestros inmigrantes y los particulares sabores de la gastronomía alemana tradicional.

El itinerario se iniciará en el Museo de Colonia Hinojo y se partirá hacia el monolito, que referencia el primer asentamiento de alemanes del Volga en la localidad, para luego pasar el establecimiento Rural “La Toloseña”.

El mismo fue fundado en 1877 por uno de los primeros inmigrantes y pobladores de Olavarría (Dominique Rey) y además fue declarado Patrimonio Histórico Municipal del Partido de Olavarría.

Inscripción

Aquellas personas interesadas en participar de la salida de “Aventura con historia” del próximo sábado 16 de agosto, inscribirse a través del siguiente formulario. Inscripción aquí.

Recomendaciones

Asistir con ropa deportiva cómoda (pantalón largo o calza larga) y abrigo. Sugerencia: contar con mochila donde poder guardar: agua/jugo/bebida deportiva (al menos 1 litro por persona – botellas de ½ litro ya que son más fáciles de guardar y manipular), vianda (galletitas, factura, torta, sándwich, fruta, etc.), kit de higiene (repelente, pañuelos/servilletas descartables, toalla, bolsa para residuos).

Optativos: Bastones de trekking, caramelos, barritas, turrones, equipo de mate o termo con té o café, repelente.

Más información

Aquellos que deseen sumarse al grupo de Whatsapp y enterarse de todas las novedades de Turismo, deberán ingresar en el siguiente link: https://chat.whatsapp.com/DNStpJoFKiHI0OF7Smi7kC

Oficina de Información Turística

La Oficina de Turismo se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), funciona los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 15 a 18 horas. Para mayor información comunicarse a través del Whatsapp: 2284 15 69-5796, o bien por mail a la Coordinación de Turismo: turismo@olavarria.gov.ar.