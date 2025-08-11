Otra vez sin elecciones en Coopelectric: Inhabilitan a la Lista Verde por “irregularidades” | Infoeme
Otra vez sin elecciones en Coopelectric: Inhabilitan a la Lista Verde por “irregularidades”

Desde el Consejo de Administración argumentaron que hubo "irregularidades vinculadas a la autenticidad de firmas". De esta manera, quedó sin efecto el llamado a elecciones que estaba previsto para el 23 de agosto y los candidatos de Lista Amarilla Conducción asumirán como delegados.

El Consejo de Administración de Coopelectric informó en la tarde de este lunes que la Lista Verde fue inhabilitada para participar de las próximas elecciones, por lo que los candidatos de la Lista Amarilla Conducción asumirán como delegados.

La Lista Verde contiene en la documentación presentada irregularidades vinculadas a la autenticidad de algunas de las firmas, que por la entidad de la anomalía no son pasibles de subsanar. Como consecuencia de ello, se considera que no ha cumplido con los requisitos dispuestos por el Estatuto Social y se desestima su presentación”, indicaron.

En cuanto a la Lista Amarilla Conducción, sostuvieron que “analizada la documentación presentada, se verifica que ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos por el Estatuto Social y se da por oficializada”.

De esta manera, el llamado a elecciones que estaba previsto realizarse el 23 de agosto queda sin efecto y, tras la oficialización de una sola de lista, se proclamará a la Lista Amarilla Conducción y a sus candidatos a Delegados titulares y suplentes.

