Torneo Anual “Tito Alonso”: con clásicos, se jugó la 2º fecha | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025 - 1:08hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 11 de Agosto de 2025 | 00:29

Torneo Anual “Tito Alonso”: con clásicos, se jugó la 2º fecha

En el transcurso del domingo se completó una nueva fecha de Torneo Anual “José Antonio Tito Alonso” y fue con dos duelos clásicos. Espigas se llevó la victoria.

Foto: Lola Fotografías

La Liga de Fútbol de Olavarría completó la 2º fecha de la competencia anual y fue con victorias para Espigas y Embajadores en los duelos destacados.

 

La programación del certamen tuvo dos duelos clásicos. En el más convocante de la Ciudad fue empate sin goles y en el estreno del clásico “Chacarero” en Primera División, ganó Espigas. Además, festejaron Embajadores, San Martín y Racing en su estreno.

 

Los resultados:

En Primera

Loma Negra 0 – 2 (Ordozgoiti, Mormando) Racing

San Martín 4 (Appelhans, Zalazar, Colo, Cortés) – 1 (Loza) Colonias y Cerros

Embajadores (Marcos Bonavetti, Sacher) – (López) El Fortín

Recalde 0 – 2 (Mónaco, Marín) Espigas

Municipales 1 (Del Castillo) – 1 (Franco Peralta) Estudiantes

En Reserva

Loma Negra 3 – 0 Racing

San Martín 1 – 2 Colonias y Cerros

Embajadores 3 – 1 El Fortín

Recalde 1 – 1 Espigas

Municipales 1 – 1 Estudiantes  

 

