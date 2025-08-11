Promotoras ambientales del programa municipal GIRO continúan con su trabajo en territorio

El programa municipal GIRO, dependiente de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, continúa con su trabajo en territorio. Estas actividades se realizan con el objetivo de seguir informando a la comunidad sobre la importancia de la separación de residuos y generar un espacio de intercambio con los vecinos que cuentan con la recolección diferenciada.

Promotoras del programa GIRO ya recorrieron por segunda vez casi todas las rutas, y a partir de mañana martes 12 de agosto, por la tarde, comenzarán a recorrer la ”Ruta Roja” siendo la última ruta que queda por recorrer. Esta ruta incluye los barrios: Nicolás Avellaneda, Martín Fierro, 10 de Junio, Sargento Cabral y Bancario I.

Estos barrios tienen un calendario de recolección diurno: lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 horas, tienen recolección de basura, a cargo de Transporte Malvinas. Mientras que los días martes, a partir de las 6 horas, tienen recolección de residuos reciclables, por parte de la Cooperativa Viento en Contra.

Los residuos que se pueden reciclar son: papel, cartón, botellas de plástico, botellas y frascos de vidrio, aerosoles, latas de aluminio, latas de conserva y envases de tetrabrik.

Para una correcta separación de los residuos, es fundamental que cada hogar respete el calendario de recolección asignado y que, el día de reciclables solo saquen esos residuos y no saquen la basura. Los residuos además deben estar limpios y secos. Esta correcta separación en origen permite optimizar el trabajo de recuperación en la Planta de Clasificación del Programa GIRO.

Para conocer los barrios incluidos en cada una de las rutas, pueden consultar los mapas disponibles en las redes sociales del programa (@giro.olavarria) o en la página web del municipio (olavarria.gov.ar). También pueden comunicarse a través del correo electrónico de la Coordinación de Ambiente (gestionambiental@olavarria.gov.ar) o llamar a los teléfonos 422135/95.