Lunes 11 de Agosto 2025
Lunes 11 de Agosto 2025
Olavarría
 comunidad
 11 de Agosto de 2025

Bomberos de Olavarría recibió vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina

En una acción coordinada con el Banco de Leche Municipal, integrantes del Cuerpo Activo recibieron la dosis preventiva con la cepa atenuada Candid #1 del virus Junín.

En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud del personal, Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó a cabo una jornada de vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina, enfermedad endémica en varias zonas rurales del país.

La vacunación se realizó gracias al trabajo conjunto con el Banco de Leche Municipal, que facilitó las dosis y la logística necesaria para inmunizar al personal. La vacuna utilizada fue la desarrollada con la cepa atenuada Candid #1 del virus Junín, avalada por las autoridades sanitarias y de probada eficacia para prevenir la enfermedad.

La fiebre hemorrágica argentina, transmitida principalmente por el contacto con roedores infectados, representa un riesgo para quienes desarrollan actividades en zonas rurales o de campo, como es el caso de muchos de nuestros bomberos que intervienen en emergencias en áreas periurbanas y rurales.

Con esta iniciativa, la institución refuerza su política de prevención y cuidado integral, asegurando que su personal esté protegido para seguir sirviendo a la comunidad con la mayor seguridad posible. 

 

