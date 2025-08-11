Una legisladora cruzó a Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este lunes, la diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, Anahí Bilbao, cuestionó duramente la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por amplia mayoría en el Congreso, y advirtió que la medida “deja a este sector a merced del abandono y el desamparo”.

En ese sentido, Bilbao calificó el veto que lleva la firma del mandatario libertario como “un acto indignante y un destrato brutal” a las personas con discapacidad, y señaló que la decisión va en contra de los derechos de ese colectivo vulnerado, así como del consenso político que había acompañado la aprobación de la norma.

En tanto, la legisladora que integra el bloque UCR + Cambio Federal sostuvo que la medida del Poder Ejecutivo “contradice el rol que el Estado debe cumplir para garantizar una vida plena y autónoma a las personas con discapacidad”, y remarcó que la situación se agrava por la crisis de talleres protegidos y centros de día, que se suma a la falta de actualización de los peculios.

Asimismo, la diputada bonaerense por la Sexta sección electoral destacó el esfuerzo que realizan los distintos municipios que integran la provincia de Buenos Aires, las familias, las ONG y las instituciones de todo tipo para acompañar a las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida, a pesar de la ausencia de respaldo estatal.

Por caso, Bilbao consideró que el veto total que firmó Milei, y no parcial o con observaciones respecto de la ley, revela “una insensibilidad absoluta y un alto desconocimiento” de la realidad de las personas con discapacidad, de la lucha de sus familias y del aporte que hacen a la sociedad.

En ese contexto, la diputada bonaerense señaló que la decisión del Gobierno nacional implica un importante retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad, y representa un golpe para quienes dependen de políticas públicas para garantizar condiciones mínimas de vida digna.

Frente a este escenario, Bilbao transmitió un mensaje de “empatía y solidaridad” a las personas con discapacidad y a sus entornos familiares, les aseguró que “no están solos”, y que cuentan con el acompañamiento de legisladores de la provincia de Buenos Aires y organizaciones comprometidas con sus derechos.

Por último, Bilbao recordó el trabajo de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad que preside en la Cámara de Diputados bonaerense, desde donde se impulsan iniciativas para reconocer la autonomía y los derechos de este sector, a pesar del contexto adverso que rige a nivel nacional.