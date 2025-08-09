El gobernador Axel Kicillof llegará a Olavarría el próximo miércoles

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitará el próximo miércoles la ciudad de Olavarría.

Según informaron, el mandatario provincial con la campaña electoral ya iniciada, recorrerá nuestro municipio y el de Azul.

De esta manera, Axel Kicillof se mostrará además de los intendentes anfitriones -Maximiliano Wesner (Olavarría) y Nelson Sombra (Azul) con los demás alcaldes de Fuerza Patria de la región y con los postulantes a senadores provinciales de la boleta que lidera Inés Laurini y que es secundada por el jefe comunal de Bolívar, Marcos Pisano.

En Azul, el Gobernador visitará el Hospital municipal Pintos y el Hospital Materno Infantil Argentina Diego, en ambos entregará insumos hospitalarios. En tanto, en Olavarría tiene muchas actividades previstas de gestión y de campaña.

Kicillof busca dar un fuerte espaldarazo a la dirigencia peronista de la zona en una sección donde se ponen en juego tres escaños para la Cámara alta y en la cual buscan un triunfo el próximo 7 de septiembre.