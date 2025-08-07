El exintendente de Azul se alejó de la política para relanzar su carrera musical

En la política, cuando un dirigente suele dejar el poder tras haber perdido una elección, el dilema recae en rearmarse de herramientas para volver a competir por un cargo. Sin embargo, hay algunos funcionarios que aprovechan el fin de su mandato para dedicarse a otras áreas, tal como lo hizo el exintendente de Azul, Hernán Bertellys.

El próximo sábado 16 de agosto, el exintendente azuleño de Juntos por el Cambio se presentará en el Club Platense de Laprida para relanzar su carrera musical bajo su nuevo pseudónimo, “Hernán, Ritmo de Pueblo”.

Según muestra el cartel publicitario, quien fuera intendente de Azul entre 2015 y 2023 tocará el acordeón en el evento bailable “La Vuelta“. Esta no es la primera vez que se ve a Bertellys con contacto en la música, ya que el exdirigente cambiemita estuvo presente cantando en las calles azuleñas.

Cabe aclarar que, Bertellys fue periodista radial, conductor en televisión y cantante, mientras militaba en el Partido Justicialista de Azul. Su llegada en la política ocurrió en 2013, cuando fue electo concejal por el Frente de la Victoria.

De llegada a Alejandro Arlía, exministro de Infraestructura de la gestión de Daniel Scioli, en 2015 Bertellys compitió como candidato a intendente peronista de Azul, resultando electo con el 34,22% de los votos.

Sin embargo, en 2016 sorprendentemente Bertellys pasó del peronismo a Cambiemos, sello con el que en 2019 logró la reelección con el 57,23%, venciendo con creces al candidato del Frente de Todos, Nelson Sombra. Este último, desde 2023 es el actual intendente de Azul.

En las PASO 2023, Bertellys no fue capaz de superar la interna cambiemita, y tras la derrota anunció su retiro de la política. “Me voy a retirar de la política, absolutamente. Es más: no sé si estuve en ‘la política’. Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de ‘la casta’. Nunca me sentí parte de la casta”, declaró en aquel momento.