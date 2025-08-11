Este domingo se realizará el acto por el 175º Aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

El Municipio informó que el próximo domingo a las 14.45 se realizará el acto oficial por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Según detallaron, el acoto contará con la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad. Tras la presentación de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino, habrá palabras alusivas.

"Luego se procederá al toque de silencio y la colocación de palmas por parte de la Municipalidad, Regimiento de Caballería, Asociación Cultural Sanmartiniana y Honorable Concejo Deliberante", detallaron.

El acto finalizará con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y la colocación de bandera a media asta.