Una Ferrari despistó y chocó en un campo en la Ruta 6

Un automovilista en una Ferrari tuvo un terrible accidente esta madrugada en San Vicente, en la rotonda de las Rutas 6 y 16. El vehículo quedó completamente destruido pero el conductor salió ileso. Fuentes policiales creen que el accidente ocurrió porque circulaba a alta velocidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando el conductor del vehículo de alta gama, identificado como Diego Martínez, circulaba por la Ruta 6 en sentido a Cañuelas. Al parecer, no habría advertido la rotonda y habría impactado de frente contra ella. El auto atravesó la rotonda y terminó estrellado contra el alambrado de un campo, ubicado frente al destacamento de la Policía Rural.

Según fuentes policiales, el hombre salió caminando ileso del vehículo luego del accidente, ya que si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo no se vio afectado.

La Policía Bonaerense tomó intervención y también la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. El vehículo quedó judicializado, por lo que no fue retirado por la aseguradora. (DIB)