Tandil: Denunció que lo habían asaltado motochorros, pero luego confesó que era falso

De acuerdo al informe del portal La Voz de Tandil, un hombre de 39 años, denunció en la Comisaría que este sábado circulaba en su moto cuando fue interceptado por dos sujetos, que se movilizaban en motocicleta, y el individuo que viajaba como acompañante en ese rodado, descendió del mismo y tras exhibirle un arma de fuego, lo amenazó para robarle la moto, dinero y otras pertenencias.

Una vez radicada la denuncia, se inició una investigación por parte del personal policial, acudiendo a los registros de las cámaras de vigilancia del municipio y el aporte de cámaras privadas, detectándose algunas "incongruencias" entre lo observado en el material fílmico y lo expresado por el denunciante.

Es por eso que, según consigna el medio tandilense "ante una nueva requisitoria policial, el supuesto asaltado admitió haber entregado la moto y el dinero para saldar una deuda que poseía".

Finalmente, se iniciaron actuaciones contra esta persona, por el delito de "Falsa Denuncia", con intervención de la Fiscalía N°16.