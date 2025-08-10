Los resultados de Veteranos: Pueblo Nuevo campeón en +50

La Liga de Fútbol Sénior volvió a la disputa total de su programación y fue con instancias definitorias en sus tres categorías.
Las tres categorías siguen con las definiciones y en +50, Pueblo Nuevo se consagró campeón del Torneo Apertura.
Además, en +42 se jugaron los partidos pendientes de los Cuartos de Final con triunfos para Loma Negra e Hinojo y en +56, Independiente y Mariano Moreno jugarán la definición de los Play-Off.
Los resultados:
+42
Loma Negra 1 (García Gerardo) – 0 Deportivo Fran
Hinojo 4 (Ríos Carlos -2-, Rosas Gustavo, Arrua Ricardo) – 0 EL Provincial
+50
Pueblo Nuevo 4 (Arena Horacio, Coumeig Claudio, Marín Fabricio -2-) – 2 (Andreu Alfredo, Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera
+56
Independiente 1 (Paredes Ricardo) – 0 Truck Vial
Mariano Moreno 3 (Del Rio Marcelo, González Sandro, Ponce Pablo) – 1 (Villaroel Carlos) Pueblo Nuevo