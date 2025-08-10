Los resultados de Veteranos: Pueblo Nuevo campeón en +50 | Infoeme
Domingo 10 de Agosto 2025
 deportes
 Veteranos
 10 de Agosto de 2025

Los resultados de Veteranos: Pueblo Nuevo campeón en +50

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que siguen adelante con la disputa del Torneo Apertura. Pueblo Nuevo se consagró campeón en +50.

Foto: Prensa F.O.S.

La Liga de Fútbol Sénior volvió a la disputa total de su programación y fue con instancias definitorias en sus tres categorías.

 

Las tres categorías siguen con las definiciones y en +50, Pueblo Nuevo se consagró campeón del Torneo Apertura.

 

Además, en +42 se jugaron los partidos pendientes de los Cuartos de Final con triunfos para Loma Negra e Hinojo y en +56, Independiente y Mariano Moreno jugarán la definición de los Play-Off.

 

Los resultados:

+42

Loma Negra 1 (García Gerardo) – 0 Deportivo Fran

Hinojo 4 (Ríos Carlos -2-, Rosas Gustavo, Arrua Ricardo) – 0 EL Provincial

+50

Pueblo Nuevo 4 (Arena Horacio, Coumeig Claudio, Marín Fabricio -2-) – 2 (Andreu Alfredo, Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera

+56

Independiente 1 (Paredes Ricardo) – 0 Truck Vial

Mariano Moreno 3 (Del Rio Marcelo, González Sandro, Ponce Pablo) – 1 (Villaroel Carlos) Pueblo Nuevo

 

