Torneo Interligas: Ferro pidió cambio de árbitro y le respondieron

La dirigencia del Fútbol Club Ferro Carril Sud envió una nota a la Liga de Fútbol de Olavarría solicitando el cambio de uno de los árbitros lapridenses y le respondieron.

A través de una nota enviada por la Comisión Directiva “Carbonera” a la Liga de Fútbol se solicitó, días atrás, que el árbitro lapridense Adrián Ramírez se apartado del duelo revancha entre el equipo de Olavarría y Club Ciudad de Bolívar por un supuesto tatuaje de Lilán.

El pedido solicitaba que se revea la designación del árbitro perteneciente a la Liga Lapridense de Fútbol teniendo como argumento que el profesional presenta en su pierna un tatuaje del Club Lilán, equipo recientemente eliminado del Torneo Interligas y que terminó con algunos entredichos.

La Liga Lapridense de Fútbol emitió un comunicado dada a conocer la solicitud del equipo olavarriense: “COMUNICADO UNIÓN REGIONAL DEPORTIVA POR RECUSACION DE ARBITRO DESIGNADO

La Liga Lapridense de Fútbol, la Liga de Fútbol de Olavarría y la Liga de Fútbol de Bolívar junto a las cuatro agrupaciones de árbitros que brindan sus servicios en los partidos de la Unión Deportiva Regional manifestamos nuestro desacuerdo con el contenido de la nota del Club Ferro de Olavarría y la recusación de uno de los árbitros designados para su partido ante el Club Ciudad.

Este tipo de situaciones no habituales en el fútbol de nuestras Ligas generan un clima de incomodidad para quienes deben realizar su trabajo y que no tienen ningún tipo de vinculación con los clubes protagonistas del partido para el cual han sido designado.

Además, consideramos que sería saludable para el desarrollo futbolístico del encuentro, que el Club Ferro previamente haga un pedido de disculpas hacía el árbitro en cuestión como también asuman el compromiso de seguridad para con la cuaterna arbitral el día del encuentro.

Como se dijo alguna vez alguna vez “EL FÚTBOL ES EL DEPORTE MÁS LINDO Y MÁS SANO DEL MUNDO. PORQUE SE EQUIVOQUE UNO, NO TIENE QUE PAGAR EL FÚTBOL. YO ME EQUIVOQUÉ Y PAGUÉ, PERO LA PELOTA NO SE MANCHA” no permitamos como responsables de nuestras Ligas que situaciones de este tipo afecten el desarrollo del fútbol local y regional”.