Martes 09 de Diciembre 2025 - 21:29hs
21°
Martes 09 de Diciembre 2025 - 21:29hs
Olavarría
21°
 - 9 de Diciembre de 2025 | 19:58

“Nacho” Pietrobono es refuerzo de Mitre

En las últimas horas del pasado fin de semana, Ignacio Pietrobono fue confirmado como refuerzo de Mitre y continuará jugando en la Primera Nacional.

El olavarriense Ignacio Pietrobono seguirá jugando en la segunda categoría del fútbol argentino luego de ser anunciado como nueva ficha de Mitre donde compartirá equipo con Facundo Wiechniak.

 

Luego de una buena temporada en Deportivo Maipú de Mendoza donde disputó instancia de Play-Off, el arquero olavarriense fue confirmado como refuerzo del “aurinegro” de Santiago del Estero.

 

Mitre, que inició la pretemporada al mando de Carlos Mayor, ya cuenta con la presencia de Facundo Wiechniak con contrato vigente con la entidad.

 

El club santiagueño busca mejorar su performance y luego de que el pasado sábado asumiera el nuevo presidente, el Dr. Luis Eduardo Miguel, ya confirmó dos caras nuevas, una la del arquero olavarriense y la otra, el enganche Alan López de 23 años.

 

Fuente: Prensa Mitre

 

