Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas para este miércoles en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico oficial de advertencias y ubicó al Partido bajo alerta amarilla por tormentas.

De acuerdo al organismo, Olavarría, General La Madrid y Laprida recibirán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre.

Asimismo, las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por último, el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.