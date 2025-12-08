Nicolás Villamayor confirmó su arribo al TC Pista Mouras

Si bien aún no terminó el 2025 y mantiene las chances intactas de ser campeón, Nicolás Villamayor confirmó que el venidero año correrá en el TC Pista Mouras.

El piloto olavarriense se subirá a un Torino del equipo de Esteban Trotta y contará con la motorización de Juan Villamayor. El Torino que utilizará llevará la preparación del equipo que Trotta tiene en Chacabuco, desde donde también se aportará la atención y el asesoramiento en cada fin de semana de carrera.

La categoría, primera en la estructura formativa de la ACTC, ha tenido una fuerte presencia olavarriense en el pasado, con campeones como Agustín Herrera (2009), Martín Laborda (2010) y Nicolás Pezzucchi (2011).