Nicolás Villamayor confirmó su arribo al TC Pista Mouras | Infoeme
Martes 09 de Diciembre 2025 - 1:22hs
16°
Martes 09 de Diciembre 2025 - 1:22hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Tc Pista Mouras
 - 8 de Diciembre de 2025 | 21:27

Nicolás Villamayor confirmó su arribo al TC Pista Mouras

Días atrás, Nicolás Villamayor confirmó su arribo al TC Pista Mouras para el 2026.

Si bien aún no terminó el 2025 y mantiene las chances intactas de ser campeón, Nicolás Villamayor confirmó que el venidero año correrá en el TC Pista Mouras.

 

El piloto olavarriense se subirá a un Torino del equipo de Esteban Trotta y contará con la motorización de Juan Villamayor. El Torino que utilizará llevará la preparación del equipo que Trotta tiene en Chacabuco, desde donde también se aportará la atención y el asesoramiento en cada fin de semana de carrera.

 

La categoría, primera en la estructura formativa de la ACTC, ha tenido una fuerte presencia olavarriense en el pasado, con campeones como Agustín Herrera (2009), Martín Laborda (2010) y Nicolás Pezzucchi (2011).

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME