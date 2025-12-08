Un hombre terminó aprehendido tras una persecución policial

En las últimas horas, un hombre de 31 años terminó aprehendido tras una persecución que comenzó cuando personal policial vio a dos personas a bordo de una moto que evadieron el control y cruzaron un semáforo en rojo.

A raíz de esa maniobra ocurrida en el cruce de las avenidas Ituzaingó y Colón se inició una persecución que llegó hasta el barrio Coronel Dorrego, donde el acompañante descendió de la motocicleta y pudo escapar.

En tanto, de acuerdo a fuentes policiales, el conductor continuó la fuga hasta la calle Sargento Cabral al 800, donde se descartó del rodado e ingresó a una obra en construcción.

Según pudo saber Infoeme, fue aprehendido en la vía pública en inmediaciones de Necochea al 800 y cacheado. Llevaba un arma de fuego con munición calibre 38; y la Honda 150 cc poseía numeración adulterada.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

El hecho quedó caratulado como “desobediencia – atentado y resistencia – inf. art. 289 CP – inf. art. 189 bis CP”.