Martes 09 de Diciembre 2025 - 1:22hs
 policiales
 8 de Diciembre de 2025

Un hombre terminó aprehendido tras una persecución policial

Además, se secuestraron un arma y una moto. La causa quedó caratulada como "desobediencia – atentado y resistencia – inf. art. 289 CP – inf. art. 189 bis CP", a cargo de la UFI Nº 7.

En las últimas horas, un hombre de 31 años terminó aprehendido tras una persecución que comenzó cuando personal policial vio a dos personas a bordo de una moto que evadieron el control y cruzaron un semáforo en rojo.

A raíz de esa maniobra ocurrida en el cruce de las avenidas Ituzaingó y Colón se inició una persecución que llegó hasta el barrio Coronel Dorrego, donde el acompañante descendió de la motocicleta y pudo escapar.

En tanto, de acuerdo a fuentes policiales, el conductor continuó la fuga hasta la calle Sargento Cabral al 800, donde se descartó del rodado e ingresó a una obra en construcción.

Según pudo saber Infoeme, fue aprehendido en la vía pública en inmediaciones de Necochea al 800 y cacheado. Llevaba un arma de fuego con munición calibre 38; y la Honda 150 cc poseía numeración adulterada.

 

 

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

El hecho quedó caratulado como  “desobediencia – atentado y resistencia – inf. art. 289 CP – inf. art. 189 bis CP”.

 

