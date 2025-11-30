Gran éxito en la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores | Infoeme
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 19:00hs
16°
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 19:00hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  cultura
 - 30 de Noviembre de 2025 | 15:54

Gran éxito en la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores

La propuesta se desarrolló en la tarde del último jueves en el Centro Cultural Municipal “San José”.

Días atrás el Centro Cultural Municipal San José fue sede de la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales, además de un Encuentro de Personas Mayores, una propuesta que fue desplegada a partir de la articulación de distintas áreas municipales.

En la ocasión, personas que integran los Centro Recreativos tuvieron la oportunidad de dar conocer las producciones de los cursos de peluquería, panificado, pintura en tela, tejido y bordado, manualidades y reciclado.

Además, se realizaron actividades recreativas que fueron protagonizadas por docentes, alumnos y comunidad en general.

 

 

Se trató de no sólo de juegos tradicionales, sino también desafíos cognitivos, tejo, baile, música, sorteos, desfiles y más.

Participaron Escuelas Primarias de Adultos, Centros de Jubilados de la ciudad y localidades, grupos de personas mayores de la comunidad, miembros de Talleres de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores, participantes del taller de Tardes de Trivia, y personas interesadas de la comunidad.

La Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores fue organizada por la Dirección de Gestión Territorial en forma conjunta con la Coordinación de Personas Mayores.

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME