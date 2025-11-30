Gran éxito en la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores

Días atrás el Centro Cultural Municipal San José fue sede de la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales, además de un Encuentro de Personas Mayores, una propuesta que fue desplegada a partir de la articulación de distintas áreas municipales.

En la ocasión, personas que integran los Centro Recreativos tuvieron la oportunidad de dar conocer las producciones de los cursos de peluquería, panificado, pintura en tela, tejido y bordado, manualidades y reciclado.

Además, se realizaron actividades recreativas que fueron protagonizadas por docentes, alumnos y comunidad en general.

Se trató de no sólo de juegos tradicionales, sino también desafíos cognitivos, tejo, baile, música, sorteos, desfiles y más.

Participaron Escuelas Primarias de Adultos, Centros de Jubilados de la ciudad y localidades, grupos de personas mayores de la comunidad, miembros de Talleres de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores, participantes del taller de Tardes de Trivia, y personas interesadas de la comunidad.

La Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores fue organizada por la Dirección de Gestión Territorial en forma conjunta con la Coordinación de Personas Mayores.