 2 de Diciembre de 2025

Impulsan la Gran Feria Navideña en Corrales de Nievas

El evento tendrá lugar en dicha localidad el próximo 7 de diciembre. La entrada es libre y gratuita.

Imagen Ilustrativa.

La comunidad de Colonia Nievas impulsa la Gran Feria Navideña en Corrales que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre desde las 12 horas.

Durante el evento, que se realizará frente a la Iglesia, habrá más de 60 puestos de artesanos y emprendedores, y un patio de comidas.

Asimismo, el espectáculo central estará a cargo de Fede y Nico con "La Máquina del Ritmo".

Cabe aclarar que la entrada será libre y gratuita y en caso de que se presente mal tiempo se pasará para el lunes 8 de diciembre.

Para inscripciones y consultas por favor comunicarse con María Marta Dirazar a través del 2284571285.

 

