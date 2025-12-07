El “Verdolaga” jugará la Final de la Liga Sudamericana

Ferro Carril Oeste jugará por el título del segundo torneo de importancia del continente luego de lograr la victoria en Semifinales.

El “Verdolaga” dominó a Defensor Sporting, volvió a hacer gala de su buen juego colectivo y se impuso 80 a 65. Ferro se mantuvo firme y no dio chances a su oponente. La banca del equipo con sede en Buenos Aires produjo 43 puntos por solo 11 de los suplentes de Defensor. Además, el equipo logró 24 asistencias por 15 de los uruguayos y también dominó 36-26 los puntos en la pintura.

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez sumó 2 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 15:02 minutos jugados.

La Gran Final de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 tendrá a dos clubes argentinos como protagonistas ya que en la tarde del domingo se definirá el Final 4 con el cruce entre Ferro y Regatas en el Complejo Conmebol Suma de Asunción.

La última vez que se habían enfrentado dos equipos argentinos en una Final, había sido en 2001 cuando Estudiantes de Olavarría se quedó con la corona.