Olavarrienses en Liga Argentina: Macrini le ganó a Tambucci

En el José Martínez, Villa Mitre no pudo con Unión y sigue de mala racha en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet argentino.

Unión venció a Villa Mitre como visitante por 80 a 75 en el José Martínez con un plan de juego que ejecutó a la perfección que se basó en buenos porcentajes en ofensiva y, atrás, negó a los pilares del elenco bahiense.

El “Quincho” además, tuvo a sus cinco titulares en doble dígito; Flossi (16), Yarza (14), Macrini (11), Bernardini (12) y Bellozas (14). Mateo Macrini, además del aporte goleador sumó 5 rebotes en 25:26 minutos en la cancha.

Por el lado local, Luciano Tambucci completó 19:47 minutos con 7 puntos, 6 rebotes, 1 asistenciay 1 robo.