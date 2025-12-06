Liga Nacional: Sansimoni aportó y OTC ganó | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 18:12hs
29°
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 18:12hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 6 de Diciembre de 2025 | 17:09

Liga Nacional: Sansimoni aportó y OTC ganó

En la noche del viernes, OTC completó una nueva presentación en la Liga Nacional y fue con festejo en condición de local.

Foto: prensa OTC

Oberá Tenis Club terminó con el receso por la Ventana FIBA y en Misiones derrotó a Instituto para seguir en las principales posiciones de la máxima categoría del básquet nacional.

 

El “Celeste” venció 65 a 59 a Instituto y además de lograr victoria importante porque se quedó con la ventaja en un posible empate, logró su séptimo festejo de la temporada en un reñido duelo.

 

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni fue protagonista desde la conducción. El olavarriense terminó el partido con 26:11 minutos jugados, 13 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

 

Además, Agustín Brocal fue el goleador con 18 puntos. El chaqueño con pasado en Estudiantes tomó 3 rebotes, dio 1 asistencia y recuperó una pelota.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME