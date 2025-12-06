Liga Nacional: Sansimoni aportó y OTC ganó

Oberá Tenis Club terminó con el receso por la Ventana FIBA y en Misiones derrotó a Instituto para seguir en las principales posiciones de la máxima categoría del básquet nacional.

El “Celeste” venció 65 a 59 a Instituto y además de lograr victoria importante porque se quedó con la ventaja en un posible empate, logró su séptimo festejo de la temporada en un reñido duelo.

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni fue protagonista desde la conducción. El olavarriense terminó el partido con 26:11 minutos jugados, 13 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

Además, Agustín Brocal fue el goleador con 18 puntos. El chaqueño con pasado en Estudiantes tomó 3 rebotes, dio 1 asistencia y recuperó una pelota.