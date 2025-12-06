Ajedrez: se jugaron las primeras dos rondas del último torneo del año

En la sede social de la Federación de Ajedrez de Olavarría dio comienzo el Torneo "Rápido FAO" que es organizado y fiscalizado por la entidad federativa y cuenta con más de una veintena de jugadores.

El Torneo “Rápido FAO” se juega bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de treinta minutos iniciales más diez segundos de incremento por movida y se desarrollan dos rondas por jornada.

El pasado jueves dio inicio la última competencia del 2025 que cuenta con más de una veintena de trebejistas.