Ajedrez: se jugaron las primeras dos rondas del último torneo del año | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 13:31hs
28°
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 13:31hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 - 6 de Diciembre de 2025 | 12:37

Ajedrez: se jugaron las primeras dos rondas del último torneo del año

En el transcurso de la última semana inició el último torneo del año para el ajedrez olavarriense y se jugaron las primeras dos rondas.

En la sede social de la Federación de Ajedrez de Olavarría dio comienzo el Torneo "Rápido FAO" que es organizado y fiscalizado por la entidad federativa y cuenta con más de una veintena de jugadores.

 

El Torneo “Rápido FAO” se juega bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de treinta minutos iniciales más diez segundos de incremento por movida y se desarrollan dos rondas por jornada.

 

El pasado jueves dio inicio la última competencia del 2025 que cuenta con más de una veintena de trebejistas.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME