Liga Pre-Federal: la primera Final fue para el "Chaira"

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet inició con la serie que dará al último clasificado a la Liga Federal y fue con clásico olavarriense que quedó a favor de Racing.

El “Chaira” derrotó 64 a 54 a Estudiantes como visitante en el Juan Manolio y tomó la delantera en la serie que definirá al tercer clasificado de la Conferencia Sur a la tercera categoría del básquet nacional. Lucas Mondino con 20 puntos fue el goleador de la noche.

Fue una fiesta el gimnasio “albiverde” donde fue local Estudiantes por las refacciones en el Maxigimnasio, las dos parcialidades colmaron las gradas con canticos y aliento y hasta el Intendente dijo presente en el comienzo de la serie definitoria que tuvo festejo para el elenco dirigido por Matías Orlando.

Las acciones iniciaron con mucha algarabía en las tribunas y poco juego en el parquet, pero con el correr de los minutos fue la “Estrellita” la que tomó la iniciativa y tomó la delantera y a pesar de la detención forzada por el banco local, la distancia llegó a una decena.

El segundo cuarto marcó una nueva diferencia máxima a favor de Racing, pero luego no pudo con la defensa propuesta por el “Bata”, equivocó los caminos y pasó largos minutos sin convertir; situación que aprovecharon los dirigidos por Beltramella para en una ráfaga llegar en ventaja por la mínima al descanso largo.

Los terceros diez minutos fueron lo menos vistoso de la concurrida velada del viernes, pero en la desprolijidad de las acciones, Racing volvió a tomar la delantera para nunca más ceder.

El último parcial, tuvo a Estudiantes sin llegar al doble dígito en el aporte goleador y lo terminó pagando caro, porque el “Chaira” controló la diferencia y el tiempo a su favor y terminó festejando.

Gran triunfo para el elenco racinguista que, a excepción del segundo parcial, siempre fue superior. Dominó a su clásico rival en todas las líneas porque tuvo el mejor partido del torneo de Mondino, la garra de Ciuffetelli y la experiencia de otra categoría de Merchant y Risso y ahora está a un partido de conseguir la clasificación a la Liga Federal.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Vizcaino, A. y Enriquez, M.

Estudiantes (54): Silveyra (4), Lorenzo (2), Masson (8), Piccinelli (13), Marín (8) -FI- Dilascio (3), Callegaro (0), Framiñan (16). DT- Mauricio Beltramella

Racing (64): Santana (4), Ciuffetelli (3), Yaben (9), Mondino (20), Risso (11) -FI- Larregina (3), Pietrafesa (2), D´Alessio (2), Merchant (20). DT- Matías Orlando

Parciales: 10 – 21; 36 – 35; 46 – 53 y 54 – 64